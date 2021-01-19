Euro
9.0514
0.17%
Dolar
7.4793
0.08%
Altın
443.07
0.26%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
273.704
1.88%
EXEN Coin
16.64
6.39%
-5ºC
İstanbul
Açık -5 C

    Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ta alıştığı fabrikada kafası pres makinesine sıkışan Mahmut Doğru hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 03:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal mutfak eşya fabrikasının pres bölümünde çalışan Mahmut Doğru(41), henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını pres makinesine sıkıştırdı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Mahmut Doğru, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk babası Doğru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    4 GÖZALTI

    Mahmut Doğru'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

    Kahramanmaraş ta kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti #1

    Kahramanmaraş ta kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir