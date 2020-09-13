Kahramanmaraş'ta kahveci yakalanmamak için evi oyun salonuna çevirdi

Kahvehane işletmecisi M.A., iş yerinin üstündeki evi oyun salonuna çevirdi. Eve operasyon düzenleyen polis, içerideki 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesti.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimde Kayabaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi'nde kahvehane işleten M.A.'nın, iş yerinin üstündeki evi oyun salonuna çevirdiğini tespit etti.

EVDE 14 KİŞİ YAKALANDI

Adrese operasyon düzenleyen polis, M.A., iş yeri çalışanı M.Ç. ve okey oynayan 14 kişiyi suçüstü yakaladı.

TOPLAM 50 BİN 400 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, koronavirüs tedbirlerinin ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişiye 3 bin 150'şer liradan 50 bin 400 lira idari para cezası kesti. Ekipler ayrıca evin mühürlenmesi için gerekli işlemleri başlattı.