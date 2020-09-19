Kahramanmaraş'ta kamyon kasasına tutunarak yolculuk yaptı

Kamyonetin arkasından tutarak yolculuk yapan bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş Kayseri karayolu Tekir Mahallesi mevkiinde bisikletiyle yolculuk yapan bir vatandaş, canını hiçe sayarak hızla giden kamyonla birlikte kilometrelerce yol aldı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücü bir eliyle kamyondan diğer eliyle bisikletinden tutarak tehlikeli yolculuk yaptı.

Bir süre sonra gözlerden kaybolan sürücünün o anları ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşlı adamın kamyon kasasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk