Kahramanmaraş'ta kamyon kasasına tutunarak yolculuk yaptı
Kamyonetin arkasından tutarak yolculuk yapan bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
- İHA
- 19.09.2020 - 11:38
Kahramanmaraş Kayseri karayolu Tekir Mahallesi mevkiinde bisikletiyle yolculuk yapan bir vatandaş, canını hiçe sayarak hızla giden kamyonla birlikte kilometrelerce yol aldı.
O ANLAR KAMERADA
Sürücü bir eliyle kamyondan diğer eliyle bisikletinden tutarak tehlikeli yolculuk yaptı.
Bir süre sonra gözlerden kaybolan sürücünün o anları ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşlı adamın kamyon kasasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk