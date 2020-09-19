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    Kahramanmaraş'ta kamyon kasasına tutunarak yolculuk yaptı

    Kamyonetin arkasından tutarak yolculuk yapan bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.09.2020 - 11:38
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    Kahramanmaraş'ta kamyon kasasına tutunarak yolculuk yaptı

    Kahramanmaraş Kayseri karayolu Tekir Mahallesi mevkiinde bisikletiyle yolculuk yapan bir vatandaş, canını hiçe sayarak hızla giden kamyonla birlikte kilometrelerce yol aldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Sürücü bir eliyle kamyondan diğer eliyle bisikletinden tutarak tehlikeli yolculuk yaptı.

    Bir süre sonra gözlerden kaybolan sürücünün o anları ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Yaşlı adamın kamyon kasasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk

    Kahramanmaraş ta kamyon kasasına tutunarak yolculuk yaptı #1

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