Petrol
93.25
-2.85%
Euro
19.2668
0.24%
Dolar
18.6121
0.36%
Altın
1.06
0.59%
Borsa
4570
2.57%
Bitcoin
316.283
-0.23%
BTXN Coin
6.70
8.94%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Kahramanmaraş'ta kaza yapan araç evin bahçesine girdi: 4 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza yapan otomobillerden biri refüje çarparken, diğeri ise yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • 14.11.2022 - 22:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta kaza yapan araç evin bahçesine girdi: 4 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi’nde, şehir merkezinden Göksun istikametine seyir eden Ramazan B.’nin kullandığı 44 KE 795 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Cuma B.’nin kullandığı 46 EY 158 plakalı otomobil çarpıştı.

    Evin bahçesine aracıyla daldı

    Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Cuma B.’nin kullandığı otomobil refüje çarparak dururken, Ramazan B.’nin kullandığı otomobil ise yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

    Kahramanmaraş ta kaza yapan araç evin bahçesine girdi: 4 yaralı #1

    4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Büşra B. ve Şengül B. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta kaza yapan araç evin bahçesine girdi: 4 yaralı #2


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Kocaeli'de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de cinayet: Katili iş arkadaşı çıktı

    Adele, sesi için 9 milyon lira harcadı
    Magazin

    Adele, sesi için 9 milyon lira harcadı

    Görüş Bildir