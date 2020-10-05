Kahramanmaraş'ta keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

Bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isteyen şahıs, çamura saplandı. Tek başına çamurdan çıkamayan şahsı, itfaiye kurtardı.

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi civarında keçilerini otlatan 60 yaşındaki Oruç Vural, bir keçisinin bataklığa saplandığını gördü.

Oruç Vural, keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada çamura saplandığını görünce keçiyi kurtarmak için bataklığa girdi.

İTFAİYE KURTARDI

Vural, keçisiyle beraber beline kadar bataklığa gömüldü. Civarda olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bataklığa saplanan keçi ve sahibi Oruç Vural’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oruç Vural’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



