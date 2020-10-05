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    Kahramanmaraş'ta keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

    Bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isteyen şahıs, çamura saplandı. Tek başına çamurdan çıkamayan şahsı, itfaiye kurtardı.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 10:21
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    Kahramanmaraş'ta keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

    Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi civarında keçilerini otlatan 60 yaşındaki Oruç Vural, bir keçisinin bataklığa saplandığını gördü.

    Oruç Vural, keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada çamura saplandığını görünce keçiyi kurtarmak için bataklığa girdi.

    İTFAİYE KURTARDI

    Vural, keçisiyle beraber beline kadar bataklığa gömüldü. Civarda olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bataklığa saplanan keçi ve sahibi Oruç Vural’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Kahramanmaraş ta keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oruç Vural’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Kahramanmaraş ta keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı #2

    Kahramanmaraş ta keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı #3

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