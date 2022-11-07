Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında silahlı kavga: 1’i bebek 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta komşu olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1'i bebek 7 yaralı

Kavgada Z.A. ve H.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmalarla 1’i bebek 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.