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    Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında silahlı kavga: 1’i bebek 7 yaralı

    Kahramanmaraş'ta komşu olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i bebek 7 kişi yaralandı.
    • 07.11.2022 - 22:39
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    Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında silahlı kavga: 1’i bebek 7 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    1'i bebek 7 yaralı

    Kavgada Z.A. ve H.A.’nın tüfeğinden çıkan saçmalarla 1’i bebek 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

    Kahramanmaraş ta komşu iki aile arasında silahlı kavga: 1’i bebek 7 yaralı #1

    Kahramanmaraş ta komşu iki aile arasında silahlı kavga: 1’i bebek 7 yaralı #2

    Kahramanmaraş ta komşu iki aile arasında silahlı kavga: 1’i bebek 7 yaralı #3

    Kahramanmaraş ta komşu iki aile arasında silahlı kavga: 1’i bebek 7 yaralı #4


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