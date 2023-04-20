Kahramanmaraş'ta korkutan görüntü: Tarım arazisinde obruk oluştu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin verdiği hasar gün geçtikçe daha da ortaya çıkıyor. Kentin Nurhak ilçesindeki tarım arazisinde depremlerin ardından obruk oluştu.

AA

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde adeta yerle bir olan Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde tedirgin eden görüntü...

Depremlerde ilçenin kırsal kesimindeki Tatlar Mahallesi'ndeki 850 haneden 307'si yıkıldı.

Can kaybının yaşanmadığı mahallede dağdan kopan kaya parçaları da bir eve hasar verdi ve yola yuvarlandı.

Büyüklüğü ve çevreye verdiği hasarları gün geçtikçe daha da ortaya çıkan depremin mahallede yerleşim yerine yakın tarım arazisinde de yaklaşık 4 metre genişliğinde obruk oluşturduğu görüldü.

"Uyarılar sayesinde can kaybımız olmadı"

Mahalle Muhtarı Kamil Gülle, ilk depremin ardından ailesiyle dışarıya çıktığını ve Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız'a bilgi verdiğini anlattı.

Kaymakam Yıldız'ın talimatıyla camiden mahalle sakinlerinin evlerine girmemeleri konusunda anons yaptırdığını belirten Gülle, "Vatandaşlar da bu talimata uyarak araçlarında ve güvenli yerlerde kaldı. İkinci depremle mahallede bulunan 850 binadan 307'si yıkıldı. Çok şükür uyarılar sayesinde can kaybımız olmadı" dedi.

Gülle, mahalledeki üç camiden ikisinin de ağır hasar aldığını ifade etti.

Fay hattının bölgede çok büyük etkileri olduğunu, dağlardan kayaların koptuğunu belirten Gülle, "Depremden sonra burada büyük bir obruk oluştu. Burası 15 metreydi. Yağmur yağışı nedeniyle toprak dolunca biraz daha derinlik azaldı. Burada ilk defa böyle bir obruk oluştu. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadık. Henüz inceleme de yapılmadı. Bölgede başka bir obruk daha oluşmuş. Şu an Nurhak genelinde depremin ardından iki obruk oluştu" diye konuştu.

Yaşadıklarının anlatmayla bitmeyeceğini ifade ederek depremin yarattığı korkuyu dile getirmekte güçlük çektiklerini kaydeden Gülle, obruk oluşan yerin tarım arazisi olduğunu, sahibinin inceleme yapılmasının ardından güvenli hale gelince tarlasını ekip biçeceğini söyledi.