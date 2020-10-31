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    Kahramanmaraş’ta koronavirüslü adam sokakta karantinaya alındı

    Polis, karantina kapsamında olması gereken koronavirüs şüphelisi bir vatandaşı sokakta emniyet şeridi içine alarak durdurmaya çalıştı.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 17:34
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    Kahramanmaraş’ta koronavirüslü adam sokakta karantinaya alındı

    Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri maske takmayan İbrahim Milcan’ı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

    Yapılan kimlik kontrolü sonucunda karantinada olması gereken koronavirüs şüphelisi Milcan, polis kontrolünde yakalandığı yerde karantinaya alındı.

    EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLDİ

    Diğer vatandaşlarla temas etmemesi için etrafına emniyet şeridi çekilen vatandaş, polis ekiplerinin kontrolünde filyasyon ekibini bekletilmesi sağlandı.

    Olay yerine gelen filyasyon ekibi, şüpheli İbrahim Milcan’ı ambulansa aldı. Milcan, ambulanstan gazetecilere el salladı.

    Kahramanmaraş’ta koronavirüslü adam sokakta karantinaya alındı #1

    4 BİN 50 LİRA CEZA YEDİ

    Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) teslim edilen Milcan’a, maskesiz gezmekten 900 lira ve karantinayı ihlal ettiği için de İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

    Kahramanmaraş’ta koronavirüslü adam sokakta karantinaya alındı #2

    Kahramanmaraş’ta koronavirüslü adam sokakta karantinaya alındı #3

    Kahramanmaraş’ta koronavirüslü adam sokakta karantinaya alındı #4

    Kahramanmaraş’ta koronavirüslü adam sokakta karantinaya alındı #5

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