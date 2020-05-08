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- Kahramanmaraş'ta kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda biri uyuşturucudan aranan 6 kişi yakalanırken, yakalanan kişilere 22 bin 575 lira para cezası kesildi.
- İHA
- 08.05.2020 - 08:46
Kahramanmaraş'în Onikişubat ilçesinde bulunan bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda biri uyuşturucudan aranan 6 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5’nin farklı suçlardan kaydı olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş'ta kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı ViDEO
22 BİN 575 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Yakalanan kişilere yasa dışı kumar oynamak ve koronavirüs salgını kanununu ihlalden toplamda 22 bin 575 lira para cezası uygulandı.
Kumar oynanan ev polis ekiplerince mühürlenirken, ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.