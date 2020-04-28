Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 8 kişi yakalandı

Polis ekipleri tarafından kahvehaneye çevrilen evde 8 kişi suçüstü yakalanarak, işlem yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kahramanmaraş'ta Merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, bir evden gelen sesler üzerine sokakta düdük çaldı.

Sesi duyarak ellerindeki oyun kağıtlarını evin bahçesine atıp dışarı koşan iki kişi, bekçiler tarafından yakalandı.

EV, KAHVEHANE GİBİ KULLANILDI

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede içeride 6 kişi daha bulundu.

Yapılan aramada, iki ayrı oyun masası kurulan evin kahvehane gibi kullanıldığı ve farklı mahallelerden gelen kişilerin burada iskambil oynadıkları belirlendi.

3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

Yemek için toplandıklarını belirten kişiler, işlem yapılmak üzere maske taktırılarak Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evde bulunan 8 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.