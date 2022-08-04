Kahramanmaraş'ta lavanta kokulu tarlalar manzarasıyla büyülüyor

Lavantaların açtığı bahçelerde ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor. Yerli ve şehir dışından birçok vatandaş, lavanta tarlalarını ziyaret ederek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Kahramanmaraş'ta bahçelerin mor rengine kavuşmasıyla birçok insan tarlalara akın etti.

Doğal bir stüdyo görünümündeki lavanta bahçelerini ziyaret eden vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Hoş kokusuyla insanları kendine çeken lavanta tarlasında, uçuşan kelebekler ve bal arıları da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

"Kelebekler güzelliğe güzellik katmakta"

Yasin Mortaş, Afşin ilçesinde bulunan lavanta tarlalarında fotoğraf çektiklerini belirterek, "Görsel şölen sunan lavanta çiçekleri muhteşem görüntüler oluşturdu. Bilhassa da kelebekler güzelliğe güzellik katmakta. Fotoğraf meraklılarını ise buraya bekliyoruz.” dedi.

"Her yıl lavantaların fotoğraflarını çekmeye geliyoruz"

İHA'nın aktarımına göre; Mehmet Gören de Afşin'de yetişen lavantalar görüntü olarak insanları mest ettiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımız ve biz fotoğraf sanatçılarını da kendine çekiyor. Görülmeye değer bir güzellik. Her yıl lavantaların fotoğraflarını çekmeye geliyoruz. Bu yıl Afşin Belediyesi tarafından lavanta tarlalarının güzelliğini görmek için bisiklet turu da düzenlenmektedir. Ayrıca lavanta üreticiliğinin mimarı Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.