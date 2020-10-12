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    Kahramanmaraş'ta maganda yakalandı

    Dulkadiroğlu ilçesinde cadde üzerinde araçtan tüfekle havaya ateş eden maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 02:21
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    Kahramanmaraş'ta maganda yakalandı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede çalışma yaptı.

    Ekipler tarafından durdurulan 01 plakalı otomobildeki Kurtuluş. Ç, yakalandı.

    POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

    Suç kaydı da olduğu tespit edilen Kurtuluş. Ç.’den 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

    Şüpheli şahsın cadde üzerinde havaya 2 defa ateş ettiği öğrenildi. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan otomobil sürücüne 6 bin 617 lira ceza uygulandı.

    Araç otoparka çekilirken şahıs gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş ta maganda yakalandı #1

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