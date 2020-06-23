Kahramanmaraş'ta maskesiz bağlama çalan adama ceza

Çayevine gelerek bağlama çalıp türkü söyleyen aşığa, maske takmadığı için 900 lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir çayevine gelen aşık Erdem Terliksiz, bağlama çalıp türkü söyledi.

Etraftaki vatandaşlara türküler söyleyen Terliksiz'in yaklaşık 10 dakikalık serenatı, polislerin gelmesiyle son buldu.

900 LİRA MASKE CEZASI YAZILDI

Bağlama çalıp türkü söylediği sırada maske takmayan Erdem Terliksiz'e, ekipler tarafından 900 lira para cezası kesildi.

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"SAĞLIK OLSUN"

Terliksiz, "Sağlık olsun. Allah devletin yokluğunu vermesin. Devlet, millet ve memur bizim sağlığımız için gerekeni yapıyor. Ben buraya çay içmeye geldim ne yapalım kader. Burada bir moral yapmak istedik, eğlence yapmadık.” diye konuştu.