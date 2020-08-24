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    Kahramanmaraş’ta maskesiz ve mesafesiz düğün

    Düğünde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 08:51
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    Kahramanmaraş’ta maskesiz ve mesafesiz düğün

    Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele sürerken Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti.

    Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

    Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Afşin’de gerçekleştirilen ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğün tepki çekti.

    Afşin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün İZLE

    Kahramanmaraş’ta maskesiz ve mesafesiz düğün #1

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