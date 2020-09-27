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    Kahramanmaraş'ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı

    Gezi turuna çıkan bir grup, mola verdikleri dinlenme tesisinde halay çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları görülen grubun o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 14:22
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    Kahramanmaraş'ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı

     

    Gaziantep'ten yolan çıkan bir turizm firması, Kahramanmaraş'taki Tekir Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesislerinde mola verdi.

    Geziye katılanlar burada yemeklerini yiyip ihtiyaçlarını giderdikten sonra çalan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı.

    NE MASKE NE MESAFE

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak halay çekenlerin maske takmadığı da görüldü.

    TEPKİ GÖRDÜ

    Bu anlar, "Korona nasıl bulaştırılır, nasıl ilden ile yayılır adlı çalışma. Tebrikler" notuyla sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

    Kahramanmaraş'ta molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar VİDEO

    Kahramanmaraş ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı #1

    Kahramanmaraş ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı #2

    Kahramanmaraş ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı #3

    Kahramanmaraş ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı #4

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