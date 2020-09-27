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Kahramanmaraş'ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı

Kahramanmaraş'ta molada halay çeken grup, koronavirüse davetiye çıkardı

Gezi turuna çıkan bir grup, mola verdikleri dinlenme tesisinde halay çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları görülen grubun o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.