Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta Kazma bağları mevkisinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA

Türkiye'de orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor...

Yaz sıcaklarıyla birlikte yangın korkuları da başladı.

Bu kez de yangının adresi Kahramanmaraş oldu.

Depremin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan kenti bu kez de orman yangını etkiledi.

Üngüt Mahallesi Kazma bağları mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Karadan ve havadan müdahale yapılıyor

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle karadan yaptığı müdahaleye, havadan da yangın söndürme helikopterleriyle destek verildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.