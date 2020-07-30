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    Kahramanmaraş'ta otobüsün altında kalan çocuk can verdi

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
    • AA
    • 30.07.2020 - 06:22
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    Kahramanmaraş'ta otobüsün altında kalan çocuk can verdi

    Omar Şehahmed (7), Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde bisikletiyle gezerken H.A. yönetimindeki 46 H 0542 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

    Sürücü H.A. gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş'ta otobüsün altında kalan çocuk can verdi #1

    Kahramanmaraş'ta otobüsün altında kalan çocuk can verdi #2

    Kahramanmaraş'ta otobüsün altında kalan çocuk can verdi #3

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