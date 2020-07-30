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- Kahramanmaraş'ta otobüsün altında kalan çocuk can verdi
Kahramanmaraş'ta otobüsün altında kalan çocuk can verdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
- AA
- 30.07.2020 - 06:22
Omar Şehahmed (7), Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde bisikletiyle gezerken H.A. yönetimindeki 46 H 0542 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Sürücü H.A. gözaltına alındı.