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Kahramanmaraş'ta otobüsün tekerleği fırladı

Kahramanmaraş'ta otobüsün tekerleği fırladı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek çarptığı kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi.