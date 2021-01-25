Kahramanmaraş'ta otobüsün tekerleği fırladı
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek çarptığı kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi.
- AA
- 25.01.2021 - 13:41
- Güncelleme : 25.01.2021 - 14:23
Kahramanmaraş'ta sürücü Y.G'nin kullandığı özel halk otobüsünün arka iki tekerleği, Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde yerinden fırladı.
ÇARPA ÇARPA DURDU
Tekerleklerden biri refüje, diğeri de yaklaşık bir kilometre yuvarlanarak iş yerine, ardından kaldırımda yürüyen A.B.'ye ve park halindeki biri motosiklet 3 araca çarparak durdu.
1 KİŞİ YARALANDI
Tekerleğin çarpması sonucu yaralanan A.B., 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta otobüsün tekerleği fırladı ViDEO
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi, otobüsün lastiklerinin takılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.