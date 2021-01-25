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    Kahramanmaraş'ta otobüsün tekerleği fırladı

    Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek çarptığı kişiyi yaraladı, 3 araç ve bir iş yerine zarar verdi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 14:23
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    Kahramanmaraş'ta otobüsün tekerleği fırladı

    Kahramanmaraş'ta sürücü Y.G'nin kullandığı özel halk otobüsünün arka iki tekerleği, Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde yerinden fırladı.

    ÇARPA ÇARPA DURDU

    Tekerleklerden biri refüje, diğeri de yaklaşık bir kilometre yuvarlanarak iş yerine, ardından kaldırımda yürüyen A.B.'ye ve park halindeki biri motosiklet 3 araca çarparak durdu.

    1 KİŞİ YARALANDI

    Tekerleğin çarpması sonucu yaralanan A.B., 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kahramanmaraş'ta otobüsün tekerleği fırladı ViDEO

    Kahramanmaraş ta otobüsün tekerleği fırladı #1

    Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi, otobüsün lastiklerinin takılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

    Kahramanmaraş ta otobüsün tekerleği fırladı #2

    Kahramanmaraş ta otobüsün tekerleği fırladı #3

    Kahramanmaraş ta otobüsün tekerleği fırladı #4

    Kahramanmaraş ta otobüsün tekerleği fırladı #5

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