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    Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlanarak takla atan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 14.11.2022 - 22:16
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 22:19
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    Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi’nde, Alihan Koçak’ın (28) kullandığı 38 AFV 390 plakalı otomobil, Tatlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

    Otomobil takla attı

    Takla atan otomobilin sürücüsü Koçak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü #1

    Sürücü yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koçak’ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü #2


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