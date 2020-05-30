Kahramanmaraş'ta para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Cüzdanı teslim alan vatandaş, "Allah, güzel insanları her zaman var etsin." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta örnek bir davranışa imza atıldı.

Elbistan ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu, içerisinde 1500 lira ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın üniversite öğrencisi sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Ali Polat (33) çalıştığı otele gittiği sırada Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kaldırımda içinde 1500 lira ile banka ve kişisel kartların bulunduğu bir cüzdan buldu.

CÜZDANIN SAHİBİNE ULAŞAMADI

Cüzdanın sahibine ulaşabilecek bir telefon numarasına ulaşamayan Polat, bölgedeki bir otobüs işletmesini arayarak cüzdan bulduğunu belirterek iletişim numarasını verdi.

Kaldırımda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti VİDEO

KIZININ KAYBETTİĞİ CÜZDANI TESLİM ALDI

Firma yetkililerinin cüzdanı kaybeden kişinin de kendilerine ulaştığını, cüzdanın sabah servisi ile Sivas'a giden üniversite öğrencisi Büşra Gül'e ait olduğunu, babasının ise bölgede cüzdanı aradığını belirtti.

Otobüs firmasına gelen Polat, bulduğu cüzdanı İsmail Gül'e teslim etti. Polat, kendisinin olmayan bir şeyi sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Allah'ın imtihanından başarılı bir şekilde geçtiğine inandığını söyledi.

"ALLAH, GÜZEL İNSANLARI VAR ETSİN"

Kızının kaybettiği cüzdanı teslim alan İsmail Gül ise Polat'a teşekkür etti. Cüzdanı sağlam teslim aldığını ifade eden Gül, "Ali Polat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah, güzel insanları her zaman var etsin." ifadesini kullandı.