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    Kahramanmaraş'ta rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

    Kahramanmaraş'ta iki çocuğun, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzlettikten sonra öpme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 21:12
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 21:14
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    Kahramanmaraş'ta rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

    Türkoğlu ilçesindeki Jandarma Komutanlığında yaşanan olayda, Jandarmanın kuruluş yıldönümü olması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına asılan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle katlandı.

    TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜLER

    Bu sırada kaldırımda yürüyen iki çocuk, katlanan Türk bayrağını düzlettikten öpüp alınlarına getirdi. Yaşanan olay jandarma binasındaki güvenlik kamerasına yansırken, çocukların bu davranışı takdir topladı.

    Kahramanmaraş'ta rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler VİDEO

    Kahramanmaraş ta rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler #1

    Kahramanmaraş ta rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler #2

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