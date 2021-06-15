Kahramanmaraş'ta iki çocuğun, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzlettikten sonra öpme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkoğlu ilçesindeki Jandarma Komutanlığında yaşanan olayda, Jandarmanın kuruluş yıldönümü olması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına asılan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle katlandı.

TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTİP ÖPTÜLER

Bu sırada kaldırımda yürüyen iki çocuk, katlanan Türk bayrağını düzlettikten öpüp alınlarına getirdi. Yaşanan olay jandarma binasındaki güvenlik kamerasına yansırken, çocukların bu davranışı takdir topladı.

Kahramanmaraş'ta rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler VİDEO