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    Kahramanmaraş'ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu

    Hadi Has, kendisini sahte çek vererek dolandırdığını öne sürdüğü Hakan Badem'i, pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olay sırasında bölgeden geçen bir kişi de koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralandı
    • DHA
    • 23.11.2020 - 15:54
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    Kahramanmaraş'ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu

     

    Kahramanmaraş'ta, Hayrullah Mahallesi'nde, Hadi Has ile yolda karşılaştığı Hakan Badem arasında alacak tartışması çıktı.

    Tartışma sırasında Has, yanında taşıdığı av tüfeği ile Badem'e ateş etti.

    Badem Bacağı'ndan yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen bir vatandaşın koluna da saçma isabet etti.

    Devriye gezen polis ekibi, silah sesi üzerine geldiği olay yerinde Hadi Has'ı gözaltına aldı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

    "EVİMİ SATIP BORCUNU ÖDEDİM"

    Hadi Has'ın ifadesinde Hakan Badem'i kendisini dolandırdığı için vurduğunu belirterek, "80 bin liralık sahte çek verip beni dolandırdı. Evi satıp onun borcunu ödedim" dediği öğrenildi.

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    Kahramanmaraş ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu #5

    Kahramanmaraş ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu #6

    Kahramanmaraş ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu #7

    Kahramanmaraş ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu #8

    Kahramanmaraş ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu #9

    Kahramanmaraş ta sahte çek ile dolandırılan adam, dolandırıcıyı vurdu #10

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