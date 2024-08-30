Kahramanmaraş'ta saman yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı Kahramanmaraş’ta saman yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş - Pazarcık karayolunda İ.A. idaresindeki 63 AFL 656 plakalı saman yüklü tır, S.Ç. yönetimindeki 45 Z 7648 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.

YARALI 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 8 yaralı, itfaiyenin çalışmaları sonrası otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerince tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)