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    Kahramanmaraş'ta şehidin oğlu için doğum günü organize edildi

    Kahramanmaraş’ta 2016 yılında şehit olan Serkan Bursalı’nın 7 yaşına giren oğlu için doğum günü kutlaması organize edildi.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 09:05
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    Kahramanmaraş'ta şehidin oğlu için doğum günü organize edildi

    Dernek tarafından 5 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca'da Şehit olan Serkan Bursalı'nın ailesinin evine ziyaret gerçekleştirildi.

    Şehidin 2 yaşındayken koparıldığı oğlu Ayaz 7 yaşına girdi.

    Dernek üyeleri, şehidin oğlu için doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

    KAYMAKAM DA KATILDI

    Ziyarete dernek üyelerinin yanı sıra Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan da katıldı.

    HEDİYELER VERİLDİ

    Ayaz Bursalı için düzenlenen doğum gününde, pasta kesildi, çeşitli hediyeler verildi.

    BABASI KATILAMADI

    Şehidin babası rahatsızlığı nedeni ile kutlamaya katılamazken, Şehit annesi Münire Bursalı emeği geçen herkese teşekkür etti.

    FATİHALAR OKUNDU

    Kutlama sonunda Şehit Serkan Bursalı için Fatiha okundu.

    Kahramanmaraş ta şehidin oğlu için doğum günü organize edildi #1

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