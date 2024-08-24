Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı felç etti Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol yarılırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

YOLLARDA GÖÇMELER MEYDANA GELDİ

Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçları ise su bastı. Ayrıca etkili olan yağışlar sonrası kent merkezinde yoğun olarak kullanılan yollarda göçmeler meydana geldi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)