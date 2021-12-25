Kahramanmaraş’ta sokak köpeği dondu
Eksi 20 dereceyi gören Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir sokak köpeği dondu. Göksun'da 2 yıl önce de soğuktan tilki donmuştu.
- DHA
- 25.12.2021 - 13:55
Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, kış mevsiminin çetin geçtiği ve en soğuk ilçelerinden biri...
Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü ilçenin Kayabaşı Mahallesi'ndeki karla kaplı kaldırımda bir köpeğin hareket kaldığı görüldü.
SOĞUKTAN DONDU
Hayvanın yanına giden vatandaşlar, köpeğin donduğunu fark etti.
Akdeniz'in Sibiryası olarak da adlandırılan Göksun'da 2 yıl önce de soğuktan tilki donmuştu.
Kahramanmaraş'ta sokak köpeği dondu VİDEO