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    Kahramanmaraş’ta sokak köpeği dondu

    Eksi 20 dereceyi gören Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir sokak köpeği dondu. Göksun'da 2 yıl önce de soğuktan tilki donmuştu.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 13:55
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    Kahramanmaraş’ta sokak köpeği dondu

    Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, kış mevsiminin çetin geçtiği ve en soğuk ilçelerinden biri...

    Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü ilçenin Kayabaşı Mahallesi'ndeki karla kaplı kaldırımda bir köpeğin hareket kaldığı görüldü.

    SOĞUKTAN DONDU

    Hayvanın yanına giden vatandaşlar, köpeğin donduğunu fark etti.

    Akdeniz'in Sibiryası olarak da adlandırılan Göksun'da 2 yıl önce de soğuktan tilki donmuştu.

    Kahramanmaraş'ta sokak köpeği dondu VİDEO

    Kahramanmaraş’ta sokak köpeği dondu #1

    Kahramanmaraş’ta sokak köpeği dondu #2

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