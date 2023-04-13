Kahramanmaraş'ta torununu kaybettiği evinin enkazının kaldırılışını duygu dolu gözlerle izledi Kahramanmaraş'ta 53 yaşındaki Kiraz Turgut, depremde torununun da öldüğü 2 katlı evlerinin enkaz kaldırma çalışmalarını, dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarıyla izledi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yıkılan binaların molozlarını kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürüyor..

Her enkazın ardından ise yürek burkan bir hikaye çıkıyor.

Torunlarını kaybettiler

Kahramanmaraş kent merkezinde oturan Turgut Ailesi'nin 2 katlı evleri de depremde yıkıldı.

Kiraz ve Salman Turgut çifti kurtulurken, anne ve babasıyla kendilerini ziyarete gelen 2 yaşındaki torunları Salman Eryılmaz ise enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi.

Şimdilerde yerleştikleri çadırda hayatlarını sürdürmeye çalışan çiftin yıkılan evlerinin enkazı kaldırıldı.

Enkazın kaldırılışını gözyaşlarıyla izledi: Hiçbir şey kurtaramadık

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını dizlerinin üzerine çökerek duygu dolu gözlerle izleyen Kiraz Turgut, "Enkazdan hiçbir şey kurtaramadık." dedi.

Eşi Salman Turgut ise "Evlerimizin enkazının kaldırılmasını sadece izliyoruz. Bir çadır içinde şu anda bir hayat sürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yaralar sarılana kadar kalacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, “İş makinelerimiz, kamyonlarımız, teknik personelimiz oradalar. Yaralar sarılana kadar kalacağız.” ifadelerini kullandı.