Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ta Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde, R.A. idaresindeki 07 BAF 735 plakalı motosiklet, A.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Yaralılar tedavi altında
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumda bulunan B.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı.
Kaza anı kamerada
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin, seyir halindeki hafif ticari araç ile çarpıştığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış