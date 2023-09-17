Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda, V.G yönetimindeki 46 AEU 648 plakalı otomobil, A.K idaresindeki 46 KZ 579 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)