Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Yön levhası yolun ortasında kaldı Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazası sonrası yol ortasında kalan yön levhası, yoldan geçen sürücülere engel oldu.

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İHA

Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik kazası sonrası sürücüler zor anlar yaşadı..

Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, M.K. idaresindeki 46 ACE 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin çarptığı dubalı yön levhası ise yol ortasında kaldı.

Yön levhası yolun ortasında kaldı

Çevredeki vatandaşların yardımı ile yol kenarına alınmaya çalışılan yön levhası, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Dubalı yön levhasına çarpmamak için manevra yapan bazı sürücüler yoluna devam etti.

"Burada gün geçmiyor ki bir kaza olmasın"

Kaza yerinen gelen bir vatandaş ise, “Araçlar çok hızlı geliyor. Bu bölgeye bir çözüm bulunması lazım. Üst geçit ya da başka bir şekilde sorun bulunması lazım. Araçlar da hızlı gidiyor, sürücüler en az 100 ya da 120 km ile gidiyor. Burada gün geçmiyor ki bir kaza olmasın” dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çekici ile otomobil götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)