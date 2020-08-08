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- Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
- İHA
- 08.08.2020 - 02:08
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı.
UYUŞTURUCU MADDE SİLAH VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Polisin yaptığı çalışmada çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, sentetik hap, 1 adet av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda, 17 şüpheli suçüstü yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 3'ü uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklandı