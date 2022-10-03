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    Kahramanmaraş'ta yakalanan düğün magandasının aracından cephanelik çıktı

    Kahramanmaraş Afşin'de düğün töreninde havaya rastgele ateş açan şahıs jandarma ekiplerince yakalanırken, şüphelinin aracında çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
    • 03.10.2022 - 20:22
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    Kahramanmaraş'ta yakalanan düğün magandasının aracından cephanelik çıktı

    Kahramanmaraş Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nadır Mahallesi'ndeki bir düğünde silahla havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Bölgede geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, düğünde havaya ateş açtığı belirtilen şüphelinin aracını Altaş Mahallesi'nde durdurdu.

    Bagajından çok sayıda silah ve pompalı tüfek çıktı

    Araçta arama yapan ekipler, bagaj bölümünde 3 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 55 fişek ve 2 de pompalı tüfek ele geçirdi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Kahramanmaraş ta yakalanan düğün magandasının aracından cephanelik çıktı #1


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