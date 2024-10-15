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Kahramanmaraş'ta yangın paniği: Konteyner kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ta yangın paniği: Konteyner kullanılamaz hale geldi Depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte bir ailenin kaldığı konteynerde çıkan yangında, konteyner kullanılamaz hale gelirken yan tarafında bulunan konteyner de alevlere teslim oldu.