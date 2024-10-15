Kahramanmaraş'ta yangın paniği: Konteyner kullanılamaz hale geldi

İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte sabah saatlerinde çıkan yangın, depremzede vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.
İddiaya göre, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte bir ailenin kaldığı konteynerden dumanlar yükseldi.
KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken, yangının şofbenden çıktığı iddia edildi.
Yangın sonrası konteyner kullanılamaz hale gelirken yan tarafında bulunan konteyner de alevlere teslim oldu.
Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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