Kahramanmaraş’ta yayladaki meraya çekilen tel örgüye vatandaşlar tepkili

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, geçmişte mera olarak kullanılan ve halk arasında “Sersem” olarak bilinen alanın tel örgü ile çevrilmeye başladığı, bazı yolların ise bariyerlerle kapatıldığı bildirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır hayvanlarını otlattıkları ve çocukluklarını geçirdikleri alanların betonlaşmasından endişe ettiklerini ifade ederek tepkilerini dile getirdi.

"ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ALANI BİR ŞAHSA VERDİ"

Bölge sakinlerinden Orhan Ermeydan, Sersem Yaylası'nın bir bölümünün Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına bir şahsa verildiğini belirtti.

Ermeydan, alanın tel örgü içine alınması için 2 milyon lira bedelle tel örgü ihalesi yapıldığını ifade ederek, kapatılan yolların köylülerin anayasal hakkı gereği kullanılamayacağını vurguladı:

Mevcut işletmenin genişleme alanı Sersem dediğimiz eski mera ve şu an tel içine alınan yere kadar uzanmakta mıdır? Köylülerin kendi yaşadıkları alana girmesi için yolların açılması şarttır.

"MERA VE DOĞAYA ZARAR VERİLECEK"

Başkonuş ve Sersem yaylalarının bölgenin en güzel alanları olduğunu belirten Ermeydan, yapılacak yapılaşmanın jeolojik ve ekolojik yapıya zarar vereceğini söyledi: