Kahramanmaraş'ta yılda 1 milyon şiş üretiliyor

Yıllık 1 milyon kebap şişi üreten esnaf, bunların Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Irak, Suudi Arabistan ile Almanya'ya ihraç edildiğini aktardı.

Yaklaşık 50 yıldır Kahramanmaraş'ın Tarihi Demirciler Çarşı'nda iş yeri bulunan Fahrettin Balkarlı (73), Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden kebabın dizildiği şişleri üretiyor.

Balkarlı'nın ilk başlarda Kahramanmaraş'taki lokantalar için ürettiği şişler, aradan geçen zamanla önce diğer illerden sonra da yurt dışından rağbet görmeye başladı.

YILLIK ORTALAMA 1 MİLYON ŞİŞ

Yılın 365 günü şiş ürettiklerini belirten Balkarlı, “Şişler kendi imalatımız. Türkiye'nin 81 vilayetine, ayriyeten Irak, Suudi Arabistan ile Almanya'ya da şiş ihraç ediyoruz. Yıllık ortalama 1 milyon şiş üretiyoruz. Sadece yaklaşan Kurban Bayramı için değil, yılın 365 günü şiş üretiyoruz. Bayramda talep artıyor. Ciğer, kuşbaşı, tavuk ve domates şişi olmak üzere 4 çeşit şiş üretiyoruz.” diye konuştu.

SABUN VE SU İLE TEMİZLENMELİ

Kebap şişlerin temiz kullanılması durumunda yıllarca kullanılabileceğini belirten Fahrettin Balkarlı, “Şiş temiz kullanılırsa 10 sene kullanırsınız hiçbir şey olmaz. Kebabı yiyip bulaşığı ile bırakırsa haliyle paslanıyor. Ama mangalın ardından şişler, sabunlu suyla temizlerse hiçbir şey olmaz.” dedi.