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    Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

    Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsünde çantalarında uyuşturucu bulunan 2 yolcu gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 21:20
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    Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık ilçesinde yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

    ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKAN  2 KİŞİ GÖZALTINDA

    Uyuşturucu arama köpeği Atos’un da katıldığı aramada yolculardan Ş.Y. (26) ile B.B’nin (26) oturduğu koltuğun altında bulunan çantada iki parça halinde bin 82 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
    Kahramanmaraş ta yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu #1

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