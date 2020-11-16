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    Kahramanmaraş’taki barajda sular çekildi, köyün kalıntıları ortaya çıktı

    Sır Barajı'ndaki suyun azalmasının ardından, yaklaşık 30 yıl önce terk edilen köyün kalıntıları ortaya çıktı. Taş yapılar ve evler, drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 12:29
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 16:30
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    Kahramanmaraş’taki barajda sular çekildi, köyün kalıntıları ortaya çıktı

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerindeki Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak boşaltıldı.

    Ortaya çıkan göç sonunda, köyde yaşayanlar bölgeyi terk etti. Köylerinden ayrılan vatandaşların ev ve arazileri barajın suları altında kaldı.

    KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

    Şimdi de yağışların azlığı ve yaşanan kuraklık sonrası baraj göleti içinde yer alan köy ve köydeki kalıntılar ortaya çıkmaya başladı.

    Ev, duvar ve çeşitli taş yapılardan oluşan ve gün yüzüne çıkan kalıntılar drone ile görüntülendi.

    Barajda sular çekildi köyün kalıntıları ortaya çıktı İZLE

    Esrarengiz bir görüntü oluşturan baraj, görenleri geçmişe götürdü.

    Kahramanmaraş’taki barajda sular çekildi, köyün kalıntıları ortaya çıktı #1

    Kahramanmaraş’taki barajda sular çekildi, köyün kalıntıları ortaya çıktı #2

    Kahramanmaraş’taki barajda sular çekildi, köyün kalıntıları ortaya çıktı #3

    Kahramanmaraş’taki barajda sular çekildi, köyün kalıntıları ortaya çıktı #4

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