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    Kahramanmaraş'taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler

    Yaklaşık 20 kişilik grup, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 07:14
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:12
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    Kahramanmaraş'taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler

    Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir bağ evinde, canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.

    Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı.

    Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

    ŞARKICI BİLE VARDI

    Eğlence görüntülerinde, katılanların şarkı söyleyen kişiye eşlik edip para saçarak, selfie çektiği anlar yer aldı.

    Kahramanmaraş'taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler İZLE

    Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

    Kahramanmaraş taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler #1

    Kahramanmaraş taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler #2

    Kahramanmaraş taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler #3

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