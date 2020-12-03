Kahramanmaraş'taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler
Yaklaşık 20 kişilik grup, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
- DHA
- 03.12.2020 - 07:14
- Güncelleme : 03.12.2020 - 09:12
Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir bağ evinde, canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.
Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı.
Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
ŞARKICI BİLE VARDI
Eğlence görüntülerinde, katılanların şarkı söyleyen kişiye eşlik edip para saçarak, selfie çektiği anlar yer aldı.
Kahramanmaraş'taki bir bağ evinde eğlence düzenlediler İZLE
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.