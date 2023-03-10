Kahramanmaraş'taki depremde oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden depremzede: Allah böyle bir acı yaşatmasın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremde oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden 67 yaşındaki Zülküf Dede, "Daha önce böyle bir deprem görmedim" dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Zülküf Dede, 6 Şubat'ta yaşanılan depreme küçük oğlunun evinde yakalandı.

Oğlu, gelini ve torunlarıyla ağır hasar gören evi tahliye eden Zülküf Dede, aynı depremde başka bir binada oturan en büyük oğlu, gelini ve 3 torununu kaybetti.

"Ağabeyinin evinin yıkılmış olduğunu gördük"

Şu an çadır kentte yaşamlarını sürdüren Zülküf Dede, yaşadıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 04.15 sıralarında deprem başladı. Bizim oturduğumuz ev ağır hasar kaldı. Çok şükür oğlum, gelinim ve torunlarımla dışarı çıktık. Oğlum, ağabeyini cep telefonuyla aradı. Ancak telefonla ulaşamayınca hemen oturdukları eve gitti. Oğlum, ağabeyinin evine vardığında, evin yıkıldığını görmüş. Ondan sonrası benim için son oldu. Tipi, kar, fırtına olduğu için ne olduğu anlayamadık.'"

"Büyük oğlum, gelinim ve 3 torunum vefat etti"

Hayatında böyle bir deprem yaşamadığını belirten Dede, sözlerini şöyle sürdürdü: