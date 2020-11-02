Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasından kaçış başladı

Kahramanmaraş’ta yıkılması planlanan ve dünyanın en saçma binası olarak bilinen ‘Özel İdare İş Merkezi’nden ilk taşınma işlemi gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.

"DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI"

Kahramanmaraş'ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, internet arama motorlarında 'dünyanın en saçma binası' olarak yazıldığında 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kapalı Çarşı cephe iyileştirme çalışmalarına ek olarak, yeni bir otopark ve kentin kurtuluş mücadelesinin güzergahları arasında olan istikamette yenileme çalışmalarına başlandı.

TAŞINMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

Proje kapsamında valilik ile birlikte çevredeki binalarında yıkılması planlanırken, Özel İdare İş Merkezi’nde ise ilk taşınma işlemi gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi’ndeki yeni hizmet yerine taşınan binada hizmet veren Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’nın taşınma işlemlerini meraklı vatandaşlar da izledi.

YIKIMINA KARAR VERİLDİ

Binanın en üst katında yer alan kaymakamlığın eşyaları özel bir taşıma firması tarafından gerçekleştirilirken, 50 metre uzunluğundaki asansöre alınan eşyalar kamyona yüklendi. Taşıma firmasının çalışanı Mikail Karapınar, “Kaymakamlık yeni yerine geçtiği için biz de buradaki eşyaların taşıma işini yapıyoruz. Binanın yıkılacağı söyleniyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.

'Dünyanın en saçma binası'ndan kaçış başladı İZLE