Kahveyi bu saatte içmek daha etkiliymiş! Uzmanlar açıkladı

Kahve, dünya genelinde en yaygın tüketilen uyarıcı içeceklerden biridir.

Ancak, kahvenin etkilerini en üst düzeye çıkarmak için sadece miktarı değil, aynı zamanda içilme zamanı da önemlidir.

Bilimsel araştırmalar, kahve tüketiminin vücudun biyolojik saatiyle uyumlu olduğunda daha verimli olduğunu gösteriyor.

KAHVE İÇMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Cleveland Clinic’te yer alan bilgiye göre, en iyi zamanı destekleyen bilimsel bir kanıt yoktur. Vücutta doğal olarak bulunan kortizol hormonu, sabah saatlerinde en yüksek seviyeye ulaşır ve bu da uyanıklığı artırır. Ancak, sabahın erken saatlerinde kahve içmek, bu doğal uyanıklık mekanizmasını bozabilir.

Uzmanlar, kahve tüketiminin sabahın erken saatlerinde değil, 09:30 ile 11:30 arasında yapılmasının daha etkili olduğunu belirtiyor. Bu zaman diliminde kortizol seviyeleri düşer ve kahvenin uyarıcı etkisi daha belirgin hale gelir.

FAZLASI ZARARLI

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), sağlıklı yetişkinlerin günlük kafein alımının 400 miligramı geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

Hamile kadınların ise bu miktarı günde 200 miligramın altında tutmaları gerektiğini vurguluyor.

Kafein aşırı tüketildiğinde, kalp çarpıntısı, uyku problemleri ve anksiyete gibi olumsuz etkiler görülebiliyor. Özellikle hamilelik döneminde yüksek dozda kafein alımı, düşük riski ve bebekte gelişim sorunlarına yol açabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.