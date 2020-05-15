Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle Adana'ya gelen ve doğuştan kalbi delik 7 yaşındaki çocuk, "Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum" dedi.

Halep'te yaşayan Hayriye El Musa, Esad güçlerinin bombalı saldırısı sonucu eşini kaybederken, kalbi doğuştan delik olan oğlu Tarık El Hacı (7) ile birlikte 5 çocuğunu alıp Türkiye'ye sığındı.

Bir süre Hatay'da pamuk toplayarak geçimini sağlayıp çocuklarına bakabilen anne, daha sonra ise Adana'ya geldi.

OĞLUNUN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

5 çocukla yaşam mücadelesi veren Suriyeli annenin 7 yaşındaki oğlu doğuştan kalbi delik olduğu için gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı.

Kalbinin yanı sıra damar tıkanıklığı rahatsızlığı bulunan Tarık El Hacı, arkadaşlarıyla futbol oynayamayıp koşamamaya başladı.

Çok istemesine rağmen bisikleti de olmayan çocuk arkadaşlarının top oynayıp bisiklete binerek eğlenmelerini sadece izleyebiliyor.

Kalbi delik olan Suriyeli Tarık yardım bekliyor ViDEO

"FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM AMA ÇABUK YORULUYORUM"

Anne El Musa, eşinin bir mezarı bile bulunmadığını, çok zor günler geçirdiklerini, oğlunun kalbinin delik olduğunu söyleyerek yardım istedi.

7 yaşındaki Tarık El Hacı ise yaşadığı sıkıntılardan dolayı gözleri dolarak, "Arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum ama çabuk yoruluyorum oynayamıyorum. Bir de bisiklet sürmek istiyorum ama bisikletim yok. En çok isteğim bu hastalıktan kurtulmak" diye konuştu.