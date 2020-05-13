Kameraların açık olduğunu unutan dekandan istifa

Kameraların açık olduğunu unutan dekandan istifa

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Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın, yayın sırasında kız öğrenciler hakkında tepki toplayan sözlerinin ardından istifa ettiği duyuruldu.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencilerine ders anlatmak için bağlandığı sistemde kız öğrencileriyle ilgili büyük bir skandala imza atmıştı.

"KIZLARIN RESİMLERİNİ DE GÖRÜYORUZ..."

Bağlantı sırasında kameranın açık olduğunu unutan Dekan Acar, yanındaki kişiye kız öğrencilerin fotoğraflarını göstererek "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha çaktırma bak" diyerek gülmüştü.

Daha sonra kameranın açık olduğunu ve sesin yayına gittiğini fark eden Dekan Acar, büyük utanç yaşadı.

Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu: Kızların resimlerini de görüyoruz

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILIP, İSTİFA ETMİŞTİR"

Tepki toplayan olay sonrası ise Gazi Üniversitesi tarafından açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."