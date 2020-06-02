Kamu bankalarından kredilere suistimal uyarısı

3 kamu bankası ortak yaptıkları açıklamada sunulan uygun finansman imkanını, hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışında kalacağını söyledi.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ortak yaptıkları açıklamada "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır" bilgisini paylaştı.

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