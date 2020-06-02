Dolar
6.7714
-0.5668%
Euro
7.5629
-0.0753%
Altın
1739.94
0.016%
Borsa
107716.04
0.4193%
G. Altın
378.803
-0.5588%
Bitcoin
68489.75
4.6158%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C
    Kamu bankalarından kredilere suistimal uyarısı

    Kamu bankalarından kredilere suistimal uyarısı

    3 kamu bankası ortak yaptıkları açıklamada sunulan uygun finansman imkanını, hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışında kalacağını söyledi.
    • AA
    • 02.06.2020 - 14:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kamu bankalarından kredilere suistimal uyarısı

    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ortak yaptıkları açıklamada "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır" bilgisini paylaştı.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir