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- Kamu bankalarından kredilere suistimal uyarısı
Kamu bankalarından kredilere suistimal uyarısı
3 kamu bankası ortak yaptıkları açıklamada sunulan uygun finansman imkanını, hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışında kalacağını söyledi.
- AA
- 02.06.2020 - 14:46
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ortak yaptıkları açıklamada "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır" bilgisini paylaştı.
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