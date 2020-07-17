Kamyondan çıkan tekerlek 2 otomobile çarptı: 1 ölü

Balıkesir'de meydana gelen kazada, kamyondan çıkan tekerlek 2 otomobile çarptı. Kopan tekerleğin çarptığı ikinci araçta yolculuk eden Mevlüt Çavuşoğlu kazada hayatını kaybetti.

Balıkesir'in’in Burhaniye ilçesinde, İzmir-Çanakkale karayolu Koca Seyit Havalimanı Kavşağı yakınında, İzmir yönünde giden Hasan Akman (53) yönetimindeki kamyonun tekerleği yerinden çıktı.

KAMYONDAN KOPTU İKİ ARACA ÇARPTI

Tekerlek, karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobildeki Barış Işın, Zeynep Işın ve Halil Işın hafif yaralandı.

İlk otomobile çarptıktan sonra tekerlek, Şehri Çobanoğlu yönetimindeki otomobilin üzerine düştü.

Tekerleğin çarptığı otomobilin kaputu, ön camı ve tavanı ezildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tekerleğin çarptığı 2'nci araçtaki Mevlüt Çavuşoğlu’nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Şehri Çobanoğlu ise hafif yaralandı.

Mevlüt Çobanoğlu’nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.









