Kocaeli'de yaşayan kanser hastası Fadime Aksu, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen oğlu Eren'in döneceği günü bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bir yıldır devam ediyor.

Aynı acıyı yaşayan diğer aileler Diyarbakır'a giderek, bazıları da bulundukları kentlerden oturma eylemine destek veriyor.

KANSER HASTASI ANNE EVLADINI BEKLİYOR

PKK'lı teröristlerce 5 yıl önce 18 yaşındayken dağa götürülen Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu (55) da evladına kavuşabilmenin hayaliyle yaşıyor.

Oğluna kavuşabilmek umuduyla Diyarbakır'a giden ancak hastalığı nedeniyle daha sonra Kocaeli'deki evine dönen acılı anne, evladının kıyafetlerine sarılıp koklayarak özlem gidermeye çalışıyor.

Kanser hastası anne, dağa kaçırılan oğluna kavuşmayı bekliyor

ZORLU HAYAT MÜCADELESİ

Yakalandığı gırtlak ve rahim kanseri hastalığıyla mücadele eden 5 çocuk annesi Aksu, eşiyle sorunları olduğunu, bu yüzden 17 yıl önce ondan ayrılarak ev tutup çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalıştığını anlattı.

Evlere temizliğe giderek, merdiven silerek geçimini kazanmaya çalıştığını, çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu belirten Aksu, hastalığı yüzünden çalışamadığını, sosyal güvencesinin olmadığını ve kardeşinin evinde kaldığını söyledi.

"BAKKALA DİYE GİTTİ GELMEDİ"

Oğlu Eren'in 5 yıl önce bakkala ekmek almaya gittiğini ve geri dönmediğini belirten Aksu, "Bakkala gittim, sordum. Eren'in gelmediğini söyledi. Akşama kadar bekledim, gelmeyince polise başvurdum. İlan dağıttım ama Eren'den bir haber alamadım." diye konuştu.

"DÖN GEL YAVRUM, YÜREĞİM DAYANMIYOR"

Evladına seslenen acılı anne, "Eren yavrum, beni duyuyorsan ne olursun gel. Diyarbakır'a gittim, rahatsızlandım, polisler geri yolladı. Ne olursun yavrum, dön gel. Daha yüreğim dayanmıyor yavrum. Ablan Erzurum'dan geldi, yine seni görmeden gidiyor. Yavrum beni bir parça seviyorsan ne olursun dön gel. Elbiselerini saklıyorum, kokluyorum. Bir telefon et, 'Anne buradayım' de." ifadelerini kullandı.

"ONA DOYA DOYA SARILDIĞIM GÜN ÖLEYİM"

Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan annelerin bazılarının evlatlarına kavuşup hasret giderdiklerini, kendisinin de aynı şekilde oğluna kavuşmayı istediğini söyleyen Aksu, "Allah, o günü bana göstersin, öleyim. Yavruma doya doya sarılayım, o gün öleyim." dedi.