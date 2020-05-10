Kanser hastası eşi için yardım bekliyor

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki kadın, kanser hastası eşi için, "Eşimin bir an önce kemoterapi görmesi lazım." dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Hüseyin Pişkin'e(72) bir yıl önce mide kanseri teşhisi konuldu.

Tarlalarda gündelik çalışarak geçimini sağlayan ve sosyal güvencesi bulunmayan Pişkin, zor günler yaşamaya başladı.

Hüseyin Pişkin'e eşi Fatma Pişkin bakmaya başladı.

EŞİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kanser tedavisi gören eşinin yanı sıra yatağa bağımlı annesine de bakan Fatma Pişkin, devletten aldıkları yardımın bakım masraflarına zar zor yettiğini belirtti.

Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi görmesi gereken eşinin maddi yetersizliklerden dolayı tedavisine devam edemediğini belirten Pişkin, yardım çağrısında bulundu.

KANSER DIŞINDA BİRÇOK HASTALIĞI VAR

Bugüne kadar gündelik işlerinde çalışan ve sosyal güvencesi olmayan eşinin, kanser hastalığı dışında birçok hastalığının da bulunduğunu belirten Pişkin, damarlarında tıkanıklık, sol bacağında fıtık, kalp rahatsızlığı ve sara hastalığının bulunduğunu belirtti.

Eşinin ve annesinin 800'er lira engelli parası, kızının da 1300 lira bakım parası aldığını belirten Pişkin, kira ve bakım masrafıyla bu paranın kendilerine yetmediğini söyledi.