Kanuni Sondaj Gemisi'nin Mart ayı sonu itibariyle Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor.

Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de gerçekleştireceği faaliyetler için hazırlanıyor.

Fatih Sondaj Gemisi'nin, sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri, Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek.

MART AYINDA HAZIR HALE GELMESİ BEKLENİYOR

Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayından Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin, Mart ayı sonu itibariyle Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor.

Kanuni Sondaj Gemisi mart ayında sondaja hazır hale geliyor VİDEO

TÜRKİYENİN 3. SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin bölgedeki çalışmaları aktardı.

''ÇOK OLUMLU SONUÇLAR ALDIK''

Kanuni Sondaj Gemisi'nin test işlemleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu aktaran Bilgin, şöyle dedi:"2019 yılında Karadeniz'de yürüttüğümüz üç boyutlu sismik çalışmaların değerlendirilmesi, işlenmesi sonucu bölgede yakın potansiyeli olan keşiflerin de değerlendirilerek jeolojik ve jeofizik çalışmaların birlikte değerlendirilmesi sonucu Sakarya Gaz Sahası'nda verilmiş bir sondaj lokasyonu olan Tuna-1'de yapılmış olan 405 milyar metreküplük gaz rezervi keşfinden sonra çalışmalarımızı hızlıca tamamladık.

İlk defa olarak derin denizde tespit kuyusu Türkali-1 kuyusu ve arkasından planlanmış Türkali-2 iki kuyusu ile çalışmalarımız devam ediyor.

Türkali-1 kuyusunu tamamladık. Çok olumlu sonuçlar aldık. Türkali-2 kuyusunda da şu anda sondaj derinliğimiz 2 bin 800 metredeyiz.

Türkali-2 kuyusu da planlandığı takviminde ve bütçesinde devam ediyor. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlanmış vaziyette.

Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Gemimiz ile beraber ikmal edilecek.

Kanuni Gemimizde sondaj faaliyetlerinin arkasından kuyu tamamlama ve test işlemleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Çok yakın bir tarihte Kanuni Gemisi de Mart ayı sonu gibi kuyu tamamlama ve test işlemleri için Türkali kuyularına başlayacak."