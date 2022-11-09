Kapadokya'da peribacalarına zarar veren 400'den fazla yapı kaldırıldı

Kapadokya'da, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından, 4 yılda 400'den fazla kaçak ve usulsüz yapı ortadan kaldırıldı.

Nevşehir'de Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılar ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacalarına zarar veren yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

Açıklamada, arkeolojik sitler, doğal sitler ve dünya mirası alanlarını düzenleyerek bu mirası geleceğe taşımak amacıyla gösterilen faaliyetler kapsamında, kaçak yapılarla mücadelenin devam ettiği kaydedildi.

Alan Başkanlığının, bölgedeki, tarihi, kültürel ve doğal değerleri, koruma ve kullanma dengesini gözeterek tarafsızlık ve toplumsal sorumlulukla çalışmaya devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bölgedeki 400'den fazla kaçak yapının ortadan kaldırıldığı, tespiti daha önce yapılan ve peribacalarına zarar veren yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına ara verilmeden sürdürüldüğü bildirildi.

Kaçak ve usulsüz yapıların yıkımı ve ortadan kaldırılması

AA'nın haberine göre, bölgede kaçak ve usulsüz yapıların yıkımı ve ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemelerinin ertesi günü başlatılmıştı.