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    Kapadokya'da peribacalarına zarar veren 400'den fazla yapı kaldırıldı

    Kapadokya'da, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından, 4 yılda 400'den fazla kaçak ve usulsüz yapı ortadan kaldırıldı.
    • 09.11.2022 - 03:04
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    Kapadokya'da peribacalarına zarar veren 400'den fazla yapı kaldırıldı

    Nevşehir'de Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılar ile ilgili çalışmalar sürüyor.

    Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacalarına zarar veren yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    Kaçak yapılarla mücadele devam ediyor

    Açıklamada, arkeolojik sitler, doğal sitler ve dünya mirası alanlarını düzenleyerek bu mirası geleceğe taşımak amacıyla gösterilen faaliyetler kapsamında, kaçak yapılarla mücadelenin devam ettiği kaydedildi.

    Alan Başkanlığının, bölgedeki, tarihi, kültürel ve doğal değerleri, koruma ve kullanma dengesini gözeterek tarafsızlık ve toplumsal sorumlulukla çalışmaya devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bölgedeki 400'den fazla kaçak yapının ortadan kaldırıldığı, tespiti daha önce yapılan ve peribacalarına zarar veren yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına ara verilmeden sürdürüldüğü bildirildi.

    Kapadokya da peribacalarına zarar veren 400 den fazla yapı kaldırıldı #1

    Kaçak ve usulsüz yapıların yıkımı ve ortadan kaldırılması

    AA'nın haberine göre, bölgede kaçak ve usulsüz yapıların yıkımı ve ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemelerinin ertesi günü başlatılmıştı.

    Kapadokya da peribacalarına zarar veren 400 den fazla yapı kaldırıldı #2


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