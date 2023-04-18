Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi otellerin doluluk oranları yüzde 75’e ulaştı.

DHA

11 ayın sultanı Ramazan'ın son gününe gelirken bayram telaşı da başladı.

3 günlük Ramazan Bayramı tatili için Nevşehir'de bulunan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'yı tercih edenler otelleri doldurdu.

Kapadokya'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Yüzde 85'in üzerine çıkması bekleniyor

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kapadokya’da Ramazan Bayramı’nın Paskalya tatili ile birleşmesinden dolayı bir hareketlilik başladı. Çok büyük ümitlerle başladığımız 2023 yılında yüzyılın faciası deprem felaketinden sonra rezervasyonlarda ciddi bir durağanlık başlamıştı ancak daha sonra rezervasyon akışımız hızlanmaya başladı.



Paskalya tatilinin Ramazan Bayramı’nın birleşmesiyle Kapadokya’da bir yoğunluk başladı. Bayram tatilinde doluluk oranlarımızın yüzde 85'lerin üzerine çıkacağını ümit ediyorum. Şu anda otellerin doluluk oranı yüzde 75’lere ulaştı.

"Yoğunluğumuz çok fazla"

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise "Kapadokya'da Paskalya dönemi ve bayram yaklaştığı için yoğunluğumuz çok fazla. Bölgede yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu durumdan gayet memnunuz. Kapadokya’da tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.